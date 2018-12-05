В Ворсклі знову накопичуються борги, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про заборгованості по зарплаті у полтавській Ворсклі.

"Перед першим матчем з Арсеналом була дуже важка розмова між футболістами та керівництвом клубу. Гравці говорили, мовляв, ми не поїдемо грати з Арсеналом, якщо нам не заплатять гроші, була досить велика заборгованість. Вдалося цю заборгованість ліквідувати, деяку частину.

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Футболісти погодилися, отримали досить серйозну компенсацію, але після цього матчу зарплата не виплачується гравцям Ворскли в тому обсязі, в якому повинна бути. Знову накопичуються борги", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

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