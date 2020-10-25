В Ужгороді відкрили музей Сабо
14:10 - Читать на русском
Ще один екс-динамівець удостоївся персонального залу слави.
На території стадіону Спартак в Ужгороді відкрили музей футболу імені Йожефа Сабо.
У Чернігові відкриють музей Андрія Ярмоленка
Колишній тренер Динамо та збірної України передав туди свої медалі і футбольні бутси, повідомляє офіційний сайт ФК Ужгород. Окрім знарядь бойової слави 80-річної легенди Динамо в музеї будуть зберігатися фотографії Миная і Ужгорода, а також кубки, які здобули вихованці СДЮСШОР Ужгород.
Відвідати новий футбольний музей в Ужгороді можна безкоштовно.
Динамо – Олександрія: проблиск команди мрії дарує Луческу лідерство в УПЛ, гідний Гармаш під крилом справжнього капітана
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter