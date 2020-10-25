На території стадіону Спартак в Ужгороді відкрили музей футболу імені Йожефа Сабо.

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Колишній тренер Динамо та збірної України передав туди свої медалі і футбольні бутси, повідомляє офіційний сайт ФК Ужгород. Окрім знарядь бойової слави 80-річної легенди Динамо в музеї будуть зберігатися фотографії Миная і Ужгорода, а також кубки, які здобули вихованці СДЮСШОР Ужгород.

Відвідати новий футбольний музей в Ужгороді можна безкоштовно.

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