"Клуб буде підтримувати Кривенцова аж до закінчення дії його контракту, який розрахований до кінця нинішнього сезону. Якщо він знайде якусь роботу, ми поставимося до цього з розумінням.

Металіст 1925 оголосив про відхід Кривенцова – несподівана відставка в УПЛ

Разом із Кривенцовим пішли його асистенти – Євген Котов та Олександр Коваль. Хто готуватиме команду до найближчих матчів? Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Едмара. Голодюк із ним у тандемі", – сказав Нєдєлін у коментарі FanDay.

До слова, у ще одному харківському клубі – Металісті – також керує тандем в особі Олега Ратія та Олександра Призетка.

Вже сьогодні Металіст 1925 в рамках 9-го туру УПЛ зіграє з Рухом. Початок зустрічі о 15:00.

Верес – Зоря, Рух – Металіст 1925: анонс матчів УПЛ