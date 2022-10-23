В УПЛ працюватиме ще один тренерський тандем – Металіст 1925 повідомив, хто замінить Кривенцова
Виконавчий директор харківського клубу Андрій Нєдєлін прокоментував зміни на тренерському містку команди.
"Клуб буде підтримувати Кривенцова аж до закінчення дії його контракту, який розрахований до кінця нинішнього сезону. Якщо він знайде якусь роботу, ми поставимося до цього з розумінням.
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Разом із Кривенцовим пішли його асистенти – Євген Котов та Олександр Коваль. Хто готуватиме команду до найближчих матчів? Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Едмара. Голодюк із ним у тандемі", – сказав Нєдєлін у коментарі FanDay.
До слова, у ще одному харківському клубі – Металісті – також керує тандем в особі Олега Ратія та Олександра Призетка.
Вже сьогодні Металіст 1925 в рамках 9-го туру УПЛ зіграє з Рухом. Початок зустрічі о 15:00.