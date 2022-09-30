Зміною у розкладі був незадоволений журналіст Ігор Циганик, який заявив про несправедливість, адже Шахтар отримає відпочинок між матчами з Реалом, а Динамо та СК Дніпро-1, які теж гратимуть у єврокубках, – ні.

Львів – Шахтар: матч перенесений на невизначений термін

"До нас звернувся Шахтар із проханням про перенесення матчу з ФК Львів. Зі свого боку Львів підтримав це клопотання, враховуючи всі логістичні питання. Дирекція УПЛ теж пішла назустріч з огляду на згоду клубу-суперника.

Чому матчі Динамо та СК Дніпро-1 не перенесені? Наразі офіційних звернень щодо перенесення цих матчів до нас не надходило", – цитує Дикого FanDay.

До слова, нова дата протистояння львів'ян та донеччан буде відома пізніше. Поєдинки "гірників" з Реалом у Лізі чемпіонів відбудуться 5 та 11 жовтня.

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