Соболь прокоментував чутки про інтерес з боку клубів АПЛ

Український легіонер бельгійського Брюгге Едуард Соболь зізнався, де хотів би продовжити свою кар'єру.

"За чемпіонатом України стежу, але не планую повертатися. Хочеться залишатися в Європі. Є бажання спробувати потрапити в чемпіонат з топ-5.

"Взимку ним цікавився клуб АПЛ": Серебренніков пролив світло на перехід Соболя в Брюгге

Це нелегко. Потрібно проявити себе у Бельгії. Це теж дуже сильний чемпіонат. Всі думки і бажання про те, щоб залишатися в Європі.

Я не засмутився, що Шахтар не продав мене. У мене була мета – залишатися в Брюгге якомога довше. Я не вникав у переговори між клубами. Брюгге прагнув мене залишити. Мабуть, клуби прийшли до найкращого рішення. Мені приємно чути, що Брюгге на мене розраховує.

За яких умов я повернуся в Шахтар? Якщо Брюгге не погодиться мене залишати, користуючись опцією викупу. Інтерес з АПЛ? Я читав про це з новин. Конкретики не було. Природно, хочеться грати в Англії, до цього потрібно прагнути. Якщо буде пропозиція, я б погодився", – сказав Соболь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, нещодавно бельгійський клуб продовжив оренду українського захисника ще на рік – Шахтар отримає від Брюгге 1 млн євро.

Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови