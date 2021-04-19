"Створення Суперліги? Так, чув. Але поки нічого коментувати щодо цього не буду. Ми чекаємо на офіційну позицію УЄФА та УАФ, і лише після цього будемо давати якісь коментарі", – цитує Дикого UA-Футбол.

Борусія Д офіційно оголосила позицію щодо Європейської Суперліги

До слова, вночі 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан. Головним ініціатором заснування змагань був президент "галактікос" Флорентіно Перес.

Створення нового турніру спровокувало подвійні настрої у футбольної спільноти по всьому світу. Зокрема, ФІФА негативно відреагувала на запуск Суперліги, а до цього погрожувала штрафами та банами клубам-учасникам.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі