"В Україну мене завжди тягне більше, ніж в Бразилію", – Едмар оцінив свої тренерські перспективи

Колишній півзахисник Металіста і збірної України Едмар прокоментував отримання тренерської ліцензії категорії "А".

"Тепер я, можна так сказати, граючий тренер. Дивлюся на гру зовсім по-іншому. Подивимось, як далі все складеться. Думаю, буде цікаво.

Едмар став скаутом

Тренувати в Україні? Я сам не знаю, але мене завжди тягне сюди більше, ніж в Бразилію", – сказав Едмар в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Гусєв, Девіч, Едмар та інші тренери отримали диплом категорії "А"

В Україні диплом категорії "А" дає можливість ставати тренером команд Першої та Другої ліг або асистентом головного тренера в команді вищого дивізіону.