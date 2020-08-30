"Я стану тренером, буду працювати за кордоном. Я себе тут не бачу. У мене трохи інший менталітет, інше бачення. Мені буде важко у цьому кишлаку крутитися. Дуже багато людей, які заважають. Мало людей, які люблять футбол, вони люблять лише гроші.

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В українському футболі дуже багато несправедливості. Я намагатимусь довести своєю роботою, що можу. А кому це в Україні покажу? Ніхто не хоче вкладатися, країна потихеньку згасає. Де футбол? Усе зникає. Поки нічого немає. Коли в кожному місті будуть проекти – нікому нікуди не треба буде бігти", – сказав Кравченко в ефірі Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Костянтин розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2002 році, звідки перебрався в Шахтар. Встиг пограти також у Маріуполі та Карпатах. З 2014-го по сезону провів у юрмальському Спартаку, чернігівській Десні та кам'янській Сталі, де у 2016 році і повісив бутси на цвях.

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