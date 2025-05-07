Маліновський вдруге став батьком – дружина подарувала хавбеку збірної України першого синочка
21:13 - Читать на русском
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вдруге став батьком.
У середу, 7 травня, дружина Руслана Маліновського Роксана народила сина. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Таким чином, сім'я Маліновських розширилася до чотирьох осіб.
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Руслан став батьком вдруге. У 2019 році у нього народилася донька Олівія. Ім'я для новонародженого сім'я ще не вибрала.
Нагадаємо, що зараз український півзахисник травмований. Він ризикує не зіграти до кінця сезону.
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