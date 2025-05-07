У середу, 7 травня, дружина Руслана Маліновського Роксана народила сина. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Таким чином, сім'я Маліновських розширилася до чотирьох осіб.

Маліновський ризикує більше не зіграти у цьому сезоні – в Італії розкрили стан українця

Руслан став батьком вдруге. У 2019 році у нього народилася донька Олівія. Ім'я для новонародженого сім'я ще не вибрала.

Нагадаємо, що зараз український півзахисник травмований. Він ризикує не зіграти до кінця сезону.