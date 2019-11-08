В Україні з'явиться новий футбольний телеканал

Футбол 3 запустять вже з січня наступного року / Фото з відкритих джерел

Вже з січня 2020-го українські вболівальники зможуть переглядати більше матчів.

Медіа Група Україна запускає телеканал "Футбол 3".

"Ми прийняли рішення про запуск третього спортивного каналу. Цей телеканал буде називатися "Футбол 3". Він з'явиться в січні. І ще одна хороша новина - ми будемо продавати цей телеканал в ОТТ (Over the Top – метод надання відеопослуг через Інтернет, – прим.).

"Перша ліга може транслюватись на ТБ, ведемо перемовини з одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров

Щодо тематичного наповнення ми повідомимо пізніше – програмна сітка зараз в розробці", – цитує директора департаменту дистрибуції платних каналів і медіаплатформи Медіа Групи Україна Олександра Ремезовського Телекритика.

Відомо, що новий телеканал не транслюватиме матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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