В Україні з'явиться нова луганська Зоря – ЗМІ сватають у керівництво людей з Динамо

Незабаром на футбольній карті України може з'явитися нова команда з Луганська.

Потенційний проект матиме назву Зоря-1972, буде представляти Луганськ, але базуватиметься в Києві, стверджує Сhampion. Відповідні документи вже готуються, наступного тижня їх подадуть на реєстрацію. Потім клуб повинен пройти атестацію, отримати професіональний статус, щоб в наступному сезоні дебютувати у Другій лізі.

У Харкові створили новий клуб Метал – команду очолить легенда Шахтаря

Окремий інтерес викликають прізвища майбутніх керівників Зорі-1972. Генеральним директором клубу стане Олексій Семененко – уродженець Луганська, який зараз обіймає посаду віце-президента київського Динамо. Одним з претендентів на посаду головного тренера розглядають Олександра Заварова – зірковий форвард киян 80-их, який вже чотири роки не займався тренерською діяльністю. Сам Семененко наразі відмовився коментувати інформацію щодо створення нового клубу.

Нагадаємо, поки Луганськ в УПЛ представляє лише Зоря, яка у поточному сезоні претендує на друге місце чемпіонату.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України