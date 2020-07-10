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В Україні з'явиться нова луганська Зоря – ЗМІ сватають у керівництво людей з Динамо

17:34 - Читать на русском
В Україні з'явиться нова луганська Зоря – ЗМІ сватають у керівництво людей з Динамо
Олексій Семененко / Сайт Динамо

Незабаром на футбольній карті України може з'явитися нова команда з Луганська.

Потенційний проект матиме назву Зоря-1972, буде представляти Луганськ, але базуватиметься в Києві, стверджує Сhampion. Відповідні документи вже готуються, наступного тижня їх подадуть на реєстрацію. Потім клуб повинен пройти атестацію, отримати професіональний статус, щоб в наступному сезоні дебютувати у Другій лізі.

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Окремий інтерес викликають прізвища майбутніх керівників Зорі-1972. Генеральним директором клубу стане Олексій Семененко – уродженець Луганська, який зараз обіймає посаду віце-президента київського Динамо. Одним з претендентів на посаду головного тренера розглядають Олександра Заварова – зірковий форвард киян 80-их, який вже чотири роки не займався тренерською діяльністю. Сам Семененко наразі відмовився коментувати інформацію щодо створення нового клубу.

Нагадаємо, поки Луганськ в УПЛ представляє лише Зоря, яка у поточному сезоні претендує на друге місце чемпіонату.

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Теги
Олександр Заваров Друга ліга Олексій Семененко Динамо Динамо Зоря Зоря
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