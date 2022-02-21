Львівський Рух спільно з кількома футбольними знаменитостями України оголосив про старт нового проекту для футболістів-аматорів.

Новий проект називається "Хочу у футбол". У талант-шоу можуть взяти участь гравці-аматори віком 17-23 роки (можливі винятки). Переможець підпише професіональний контракт з ФК Рух або отримає 100 тисяч гривень. Про це повідомляє сайт проекту, на якому розміщені умови участі.

Відбори пройдуть в семи містах України. Головним тренером проекту буде Віталій Кварцяний. Також у шоу працюватимуть Михайло Кополовець, Володимир Лапіцький (спортивний директор Руха) і автор проекту Бомбардир Роман Бебех.

Нагадаємо, другу частину УПЛ 2021/22 Рух розпочне матчем проти Колоса, який запланований на 28 лютого. Перший етап чемпіонату команда Леоніда Кучука завершила на 11-й сходинці.

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