"Виклик Маліновського до збірної України? Звичайно, це звістка приємна! Все ж Маліновський – це серйозний футболіст, який виступає у серйозному чемпіонаті за хорошу команду. Тому, однозначно, такі як Маліновський допоможуть збірній України.

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Інша річ, як мине той виховний процес, у якому Маліновський опинився після конфлікту з Петраковим. Я думаю, це піде на користь тому ж таки Руслану. Це приземлить таких футболістів, які справді талановиті, і вони всі можуть, але в якийсь момент десь трошки зазнаються. Я думаю, ця пауза в іграх за збірну піде Руслану на користь. Маліновський однозначно посилить командну гру збірної України.

Гармаш також викликаний до збірної України? Денис, звичайно, заслужив оплески за свою гру в Динамо. Але чи заслужив він грати за збірну України? У мене двояка думка. Тому тут уже на розгляд тренера, чи потрібен він у національній команді. Я не можу міркувати. Я думаю, що в Україні є гравці перспективніші та талановитіші", – сказав Воробей у коментарі Meta-ratings.

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