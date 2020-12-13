"Чи може центральний захисник, якому 32 роки, зіграти в національній збірній України? Звісно, що так, може. А ось, чи отримає виклик, не знаю. Я хотів би також зіграти, але я реаліст та бачу напрям думок тренерського штабу збірної.

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Якщо подивитись, кого вони викликають, то я розумію, що це дуже важка та далека перспектива. Не хочу когось ображати, називати прізвищ, але зі свого боку можу сказати, що в України є набагато сильніші центральні захисники, ніж ті, кого викликають. Є кваліфіковані центрбеки, які можуть принести хороший результат збірній", – сказав Дитятьєв у коментарі виданню "Брутальний футбол".

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