"Мене просто вбило, що деякі футболісти в Росії не мають своєї думки і роблять те, що їм кажуть агенти.

Цуріков назвав двох гравців Динамо, які завадили йому розкритися у київській команді

У Роторі є гравці з внутрішнім стрижнем і професійним ставленням до роботи, але вистачає і тих, хто знає: як би не склалася їхня доля в команді, вони все одно залишаться на непоганому рівні з непоганою зарплатою. Саме спортивних амбіцій у них немає. В Україні я з такими футболістами і такими агентами не стикався", – цитує Хацкевича Матч ТВ.

Нагадаємо, білоруський фахівець очолював волгоградську команду з грудня 2019 року по березень 2021 року. До цього він працював у київському Динамо.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло