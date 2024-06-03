"В України ще ніколи не було такої потужної збірної": легенда "синьо-жовтих" окреслив перспективи Реброва і Ко на Євро
Автор першого в історії гола "синьо-жовтих" Іван Гецко поділився думками щодо шансів національної команди на чемпіонаті Європи.
"Вважаю, що наш тренерський штаб спеціально підбирав спаринг-партнерів за принципом: сильний, середній і слабкий, хоча особисто я не вважаю, що збірна Mолдови буде, як кажуть, хлопчиком для биття.
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Саме з Німеччиною наш керманич хоче одержати вичерпну інформацію, в якій спортивній формі перебувають передусім ті гравці, що захищають честь закордонних клубів. Завдання це буде не з легких, бо з різних причин у наших легіонерів не однакова ігрова практика. Взяти хоча б для порівняння нападників: Артем Довбик грав у Жироні постійно, а Роман Яремчук – у Валенсії частіше був серед запасних.
Ось чому для Сергія Реброва, який добре знає можливості своїх підопічних, буде дуже важливо, аби до поєдинку з румунами наші футболісти перебували у належному функціональному стані. Це першочергове завдання.
Як на мене, в України ще ніколи не було такої потужної збірної, адже в кожній лінії є лідери, які можуть повести вперед. І якщо до календарних матчів з румунами, словаками, бельгійцями наша головна команда підійде у всеозброєнні, то з виходом до наступного раунду проблем не буде", – сказав Гецко у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, дуель між Німеччиною та Україною відбудеться у понеділок, 3 червня, у Нюрнберзі. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.