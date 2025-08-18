Як повідомляє ЛНЗ у своєму Інстаграм аккаунті, черкаський клуб організував турнір Elite Cup, де виступатимуть представники провідних юнацьких академій країни.

Ініціатором створення турніру виступив генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк, який ще після завершення минулого сезону публічно критикував керівництво ДЮФЛУ. Цього разу клуб вирішив дати юним футболістам якісну підготовку до нового сезону. Турнір відбудеться 19-26 серпня. Усі матчі пройдуть на полях тренувального центру ЛНЗ.

За трофей змагатимуться шість колективів: Динамо, Шахтар, Рух, ЛНЗ, УФК-Кривбас та Карпати. Турнір охоплює вікові категорії U-16 та U-14. Це вже другий розіграш Elite Cup – у лютому перемогу в категорії U-16 святкувало Динамо.

Минулого сезону київський клуб домінував у ДЮФЛУ, здобувши золоті медалі у трьох вікових категоріях (U-14, U-15 та U-17). Єдиним винятком стала категорія U-16, де чемпіонство оформив Рух.

Питання створення додаткових турнірів для розвитку молоді неодноразово підіймали функціонери українських клубів. Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк пропонував реформу УПЛ із залишенням лише восьми учасників, а президент Вереса Іван Надєїн висловлювався за зміни у форматі Кубка України.

