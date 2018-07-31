В Україні до 2020 року буде побудовано близько 2500 нових футбольних майданчиків

В Україні до 2020 року буде побудовано близько 2 500 нових футбольних майданчиків

У різних областях України зараз триває активна робота з будівництва та реконструкції міні-майданчиків для футболу.

У рамках бюджетної цільової програми на ці потреби у поточному році було передбачено 270 млн грн. Місцеві бюджети також активно долучилися до фінансування проекту. Тож до кінця року по всій країні будуть збудовані сотні нових футбольних полів.

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"Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді. Доступність гри у футбол має бути максимальною. Кожна дитина повинна мати можливість безперешкодно і безоплатно пограти у футбол. Український футбол буде розвиватися стрімкими темпами та повномасштабно тільки тоді, коли він стане народним, а отже – доступним із самого дитинства.

У столиці зараз тривають роботи зі зведення більш ніж 50-ти нових футбольних полів, більшість з яких має запрацювати вже з початком нового навчального року, тобто з 1 вересня.

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І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів", – зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов у розмові з журналістами офіційного сайту федерації.

Нагадаємо, що Федерація футболу України визначила собі за мету реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів.