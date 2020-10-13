В Уганді під час одного з товариських матчів стався резонансний інцидент, який завершився смертю одного з гравців.

Врайоні Ламво (північна Уганда) 10 жовтня помер футболіст. Він зазнав нападу з боку товаришів по команді, повідомляє Daily Monitor.

Поліція затримала вбивцю італійського арбітра – злочинець назвав мотиви свого вчинку

За інформацією видання, 22-річного Черчілля Овачі побили його ж товариші по команді після того, як він припустився помилки, яка призвела до гола під час матчу між двома місцевими футбольними командами.

"Після гри Черчілль зіштовхнув з велосипеда одного зі своїх кривдників, що спровокувало нову бійку. Потім Овачі зомлів, після чого був доставлений в лікарню, де через кілька годин помер", – цитує видання представника місцевої поліції.

"Багіров несподівано обійняв одного з полонених вірмен: "Ми грали за одну команду": як підірвали легенду Карабаха