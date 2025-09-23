Олег Лужний може очолити національну збірну України у разі відходу Сергія Реброва.

В Будинку футболу вже роздумують, хто може замінити Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. УАФ серйозно розглядає на посаду головного тренера "синьо-жовтих" Олега Лужного, стверджує інсайдер Ігор Бурбас.

Зазначається, що кандидатуру Лужного підтримує віце-президент УАФ Олександр Шевченко. Наразі екс-гравець Динамо та Арсенала обіймає посаду спортивного СЕО в Українській асоціації футболу. Олег Лужний раніше очолював сімферопольську Таврію, а у 2017-2019 рр. працював асистентом Олександра Хацкевича у тренерському штабі Динамо.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про інтерес грецького Панатінаїкоса до головного тренера збірної України Сергія Реброва.

