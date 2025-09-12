Українська асоціація футболу відреагувала на слова інсайдера Ігоря Бурбаса про те, що на деяких іграх УПЛ та ПФЛ були зафіксовані аномальні грошові ставки на букмекерських конторах.

Нещодавно Ігор Бурбас заявив, що матчі Рух – Полтава, Полтава – Зоря, Лівий Берег – Прикарпаття, а також кубкова зустріч Металіст 1925 – Оболонь є підозрілими через аномальні котирування букмекерів.

В УАФ прокоментували інформацію інсайдера, заявивши, що не побачили жодних проблем у цих поєдинках.

"Комітет з етики та чесної гри УАФ провів усі перевірки щодо матчів у штатному режимі, це відбувається після кожного туру. Вказані матчі також були на перевірці, адже в деяких з них були високі ставки, але вони пов’язані швидше з не повністю коректними котируваннями букмекерів перед грою.

По цих матчах були зроблені додаткові запити у компетентні офіційні організації, в тому числі UEFA Integrity, жодних проблем з цими матчами ніким не було виявлено", – наводить заяву УАФ Tribuna.

