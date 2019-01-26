В тренерський штаб Ротаня у молодіжній збірній України увійдуть два екс-гравці Динамо

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, хто буде допомагати йому на тренерському містку "синьо-жовтих".

"Моїми помічниками в збірній України U-21 будуть Олександр Мелащенко, Василь Кардаш, аналітик – Євген Гресь, помічником буде Олексій Чистяков. Ведемо переговори з Віталієм Ревою, хочу, щоб він залишився у нас в штабі", – цитує Ротаня телеканал "Футбол".

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Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Руслан Ротань став головним тренером молодіжної збірної України. На цій посаді він замінив Олександра Головка. До слова, раніше Ротань працював асистентом В'ячеслава Шевчука в донецькому Олімпіку.

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