23-річний українець не виділяється якісною грою за турецький клуб та не завжди виходить у стартовому складі команди. Втім, Трабзонспор не планує продавати футболіста, повідомляє Günebakış.

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Зазначається, що керівництво клубу не буде розглядати пропозицій щодо трансферу Батагова. Український захисник залишиться в команді на наступний сезон. Навіть у разі якщо до "бордово-синіх" надійде запит щодо переходу гравця, він буде сприйнятий негативно.

Нагадаємо, Арсеній Батагов перейшов Трабзонспора влітку 2024 року з луганської Зорі. За даними Transfermarkt, сума компенсації за футболіста склала 1,83 мільйона євро. Контракт Батагова з клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

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