Український наставник молдовського Шерифа Юрій Вернидуб поділився емоціями від перемоги своєї команди у півфінальному протистоянні з Петрокубом (3:1).

"Я отримав драйв у цьому матчі. У таких іграх народжується команда. Справжня команда, яка чогось хоче. І це моя команда.

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Я побачив очі своїх футболістів, коли ми пропустили і отримав задоволення. Очі були не спустошені, а дійсно горіли. Вони знали, що так не може бути і вони це довели. Я їх привітав у роздягальні", – цитує Вернидуба офіційний сайт Шерифа.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка Молдови Шериф пропустив першим на 55-й хвилині, однак через вісім хвилин відігрався, а в останню десятихвилинку забив ще двічі. У фіналі турніру підопічні Вернидуба зіграють проти команди Святий Георгій. Зустріч відбудеться 30 травня в Кишиневі.

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