В стилі Роберто Карлоса: у Марокко гравець забив неймовірний гол потужним ударом здалеку

Захисник ІР Анже Стеві Нзамбе відзначився фантастичним голом потужним ударом, як це колись робив легендарний Роберто Карлос.

У матчі чемпіонату Марокко захисник ІР Анже Стеві Нзамбе змусив шаленіти трибуни після неймовірного гола у ворота Оуджі.

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За рахунку 1:1 гравець пробив зі штрафного в стилі легендарного бразильського захисника Роберто Карлоса, і м'яч залетів у самісіньку дев'ятку.

Нзамбе виступав за збірну Габону на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.