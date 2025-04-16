Німецький Нюрнберг – не єдиний претендент на молодого форварда Артема Степанова у літнє міжсезоння. Гравцем також серйозно зацікавився Лугано із Швейцарії.

"Я знаю, що Степанов дуже хороший нападник": Клозе прокоментував потенційний трансфер українського форварда

Клуб, який зараз йде на 5-й позиці в чемпіонаті Швейцарії та бореться за путівку в єврокубки, хоче посилитися перспективним нападником Байєра влітку, повідомляє Telegram-канал Legioners.Ua.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Степанов уже дебютував за першу команду Байєра. Також на його рахунку 21 гол та 3 асисти у 28 матчах за молодіжну команду "фармацевтів".

Байєр розписав сенсаційну нічию з Уніоном і відпустив Баварію у відрив, Фрайбург витіснив Борусію М з єврокубків