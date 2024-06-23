"Поки у відпустці, нічого не коментую", – сказав Фрідман у коментарі Українському футболу.

СК Дніпро-1 може зникнути з футбольної мапи України – команда Максимова ризикує не зіграти у єврокубках

Така лаконічність функціонера СК Дніпро-1 змусила вболівальників клубу нервувати ще більше, адже Фрідман відомий тим, що миттєво розвінчує і висміює будь-які неправдиві чутки щодо клубу. Небажання Фрідмана пролити світло на ситуацію в таборі команди викликає чимало запитань і підозр.

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що СК Дніпро-1 може не стартувати у єврокубках. Щобільше, він взагалі має величезні шанси припинити своє існування.

До слова, дніпряни за підсумками минулого сезону посіли у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і завоювали право представляти Україну у Лізі конференцій.

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