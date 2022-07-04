"До 3 квітня я був у Туреччині, потім полетів до Франції до хрещеної. Там тренувався із командою Ам'єн. Далі мене набрав Вадим Шаблій і запропонував поїхати до команди Радом'як з Польщі, яку тренує Маріуш Лєвандовскі.

"Зробили там бананову республіку, як з Мелітополя": новачок СК Дніпро-1 – про життя в російській окупації

Я тренувався з ними, вони надали мені житло, дякую їм за таку можливість. Пройшов з ними збори, після чого вони полетіли на свої збори далі, а я вже поїхав у бік Словаччини, бо СК Дніпро-1 базуватиметься тут.

Я підписав попередній контракт взимку, з 1 липня, угода набрала чинності. Зараз я чекаю на команду і приєднаюся до них на зборах. Думаю, що це підвищення, бо команда гратиме у єврокубках. Для мене це дуже хороша можливість проявити себе та зіграти, дай Боже, у групі Ліги Європи.

Коли підписувався контракт, зі мною спілкувалося і керівництво СК Дніпро-1, і особисто Ігор Йовічевіч та його помічники. Зрозуміло, що він брав мене до команди. Хто буде тренером зараз – невідомо, подивимося. Я, як і ви, читаю все з медіа. Знаю, що серед кандидатів є іспанці і Бабич. Зрозуміло, що я спілкуюсь із керівництвом СК Дніпро-1, але, звичайно, вони про це не скажуть. Говорять, що переговори ведуться, а з ким – без поняття", – сказав Чоботенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Сергій – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. У 2017 році перебрався у Шахтар, де виступав за молодіжну команду. Провів рік в оренді у Маріуполі, після чого підписав з азовцями повноцінний контракт. Взимку уклав з СК Дніпро-1 попередню угоду.

Росія напала на Україну: Металіст ризикує втратити активи Ярославського, екс-гравці збірної зіграють матч сорому (LIVE)