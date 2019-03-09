"У схожій ситуації в ворота ПСЖ призначили пенальті", – Червенков розраховував на більше в матчі з Маріуполем

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував нічию з Маріуполем (0:0) в матчі 21-го туру УПЛ.

"Сьогодні була важка, але цікава гра. Ми постаралися, перш за все, не пропустити. Так і вийшло. Нам вдалося заробити важливе турнірне очко у виїзному матчі. Наші хлопці старалися, грали до кінця.

Маріуполь – Чорноморець – відеоогляд матчу

Звичайно, ми приїхали до Маріуполя не тільки за нічиєю. Створювали моменти біля воріт господарів. В одному з епізодів футболіст Маріуполя зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. Кілька днів тому всі бачили, як в такій же ситуації в ворота ПСЖ був призначений пенальті... При цьому повинен зазначити, що у нас не все вийшло в атаці. Я хочу бачити інший контроль м'яча і взаємодію.

У трьох весняних матчах Чорноморець набрав чотири очки. Це не погано. Ми дуже серйозно працюємо, хлопці стараються, але поки не вистачає зіграності. При цьому я бачу, що у всіх є бажання, розуміння і відповідальність.

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Я всім футболістам довіряю. Для мене всі – рівні. У нас в команді вже є конкуренція, і у хлопців є стимул працювати ще більше", – цитує Червенкова прес-служба Маріуполя.