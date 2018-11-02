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В Шотландії вболівальники під час матчу нокаутували голкіпера і жбурнули монетку в тренера

06:00 3 Читать на русском
В Шотландії вболівальники під час матчу нокаутували голкіпера і жбурнули монетку в тренера
Голкіпер Хартс / Sky News

Під час матчу чемпіонату Шотландії Хартс – Хіберніан сталось відразу декілька неприємних інцидентів.

Під час матчу голкіпер Хартс Зденек Зламал отримав удар від вболівальника з трибун, коли намагався дістати м'яч з-за воріт. Воротар явно не очікував такого повороту подій та впав на землю від удару.

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У ще одному прикрому інциденті постраждав вже головний тренер Хіберніана Ніл Леннон, якому монетка, яку жбурнули з трибун, влучила у голову. Поліція вже розпочала розслідування за цими двома фактами. За підозрою в причетності до інцидентів заарештовано п'ятеро осіб.

Теги
Світ Хартс Хартс Хіберніан Хіберніан Відеоновини Зденек Зламал Зденек Зламал
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