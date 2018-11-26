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В Сербії воротар пропустив найбезглуздіший гол сезону – його команда отримала 6 м'ячів від Партизана

09:51 823 Читать на русском
В Сербії воротар пропустив найбезглуздіший гол сезону – його команда отримала 6 м'ячів від Партизана
Урош Дюріч / фото із соцмереж

Партизан в 17-му турі чемпіонату Сербії розгромив клуб Динамо Вране з рахунком 6:0.

Один із голів воротар гостей Урош Дюріч повністю може записати на своє ім'я. Гравець Партизана виконав навіс, який вийшов невдалим. М'яч летів у руки голкіперу. Однак замість того, щоб упіймати його, Дюріч припинив рух в бік м'яча. Той відскочив від поля і пройшов між ніг кіпера, опинившись у воротах.

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Відзначимо, що Динамо Вране знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Сербії.

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