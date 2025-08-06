"Мені не сподобався матч. Не сподобалася відповідальність гравців. Футбол – це робота, це такий самий рівень відповідальності, як і скрізь. Не можна вийти та не реалізувати стільки моментів. Ванат мав два моменти, там треба було забивати.

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Сказати, що Динамо грало провально, я не можу. Бажання було, але воно має підкріплюватись моментами. Коли Дубінчак узяв відповідальність на себе за удар... У таких моментах ти або забиваєш, або в роздягальні тобі можуть так настріляти по голові, що ти взагалі забудеш, хто ти і де.



Колись був такий випадок у 1976-му чи 77-му році, розповідали легенди Динамо. Кияни вдома перемогли Сент-Етьєн з рахунком 1:0. Згодом поїхали на виїзд. Там був момент, коли Блохін та Онищенко вдвох вийшли на воротаря. Блохін замість того, щоб віддати передачу, пробив та не забив, пішла атака та 0:1. А у додатковий час програли та вилетіли, казали, що в літаку Блохіна мало не побили. У Пафоса був один момент, вони його реалізували", – сказав Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Друга гра між командами відбудеться 12 серпня.

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