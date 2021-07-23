"Загалом мене все влаштовувало в Колосі. Чудовий президент, який докладає колосальних зусиль для вдосконалення клубної інфраструктури, яка відповідала вимогам дня, віддані вболівальники, відмінний мікроклімат в колективі.

Оріховський підписав контракт з Рухом

Однак були і певні нюанси, на яких не хотілося б акцентувати увагу. Однак вони все ж переважили, і я відмовився продовжувати контракт.

Мені не хочеться вникати в деталі, тим більше, що це вже історія, перегорнута сторінка. Хоча я переконаний, що вірою і правдою служив Колосу ті два роки, що був пов'язаний із ним контрактом, і не виключено, що коли-небудь мої шляхи з ковалівською командою ще перетнуться.

По-перше, у мене немає агента, всі свої справи звик вирішувати сам. По-друге, певні напрацювання були, проте до конкретики було далеко.

Було декілька клубів з Росії, які пропонували умови в чотири рази кращі за ті, що були у мене в Колосі. Однак я свій переїзд до Росії відразу виключив, оскільки грати в країні, яка воює проти твоєї країни, вбиває твоїх співвітчизників – неприпустимо. Це моя життєва позиція. Також були пропозиції з інших сусідніх країн, однак я не форсував подій", – сказав Оріховський у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Павло є вихованцем Динамо, але за основу зіграв лише 7 поєдинків. Також хавбек має у своєму активі виступи за Арсенал-Київ, Чорноморець та Колос. За ковалівців у минулому сезоні він провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 2 асистами.

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо