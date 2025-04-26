Керівництво Роми склало список гравців, які можуть бути продані, а також перелік тих футболістів, які точно залишаться в команді, повідомляє Corriere dello Sport.

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До списку недоторканних гравців, які не будуть продані після завершення поточного сезону увійшли Міле Свілар, Пауло Дибала, Еван Ндіка, Анхеліньо, Джанлука Манчіні, Стефан Ель-Шаараві, Матіас Суле та Леандро Паредес. Також клуб розраховує на Девайна Ренча, Анасса Салах-Еддіна, Ману Коне та Нікколо Піззілі, які мають стати основою майбутнього Роми.

Водночас, римляни готові продати сімох гравців, серед них український форвард Артем Довбик, який показує нестабільні виступи. Клуб готовий відпустити його у разі хорошої пропозиції. Також команду можуть покинути нападник Елдор Шомуродов та капітан римського клубу Лоренцо Пеллегріні, з яким не вдається домовитися про продовження контракту.

Нагадаємо, Артем Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року з іспанської Жирони. В поточному сезоні українець провів 42 матчі за клуб, забив 16 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро.

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