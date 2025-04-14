"Клаудіо Раньєрі виконує чудову роботу в поточному сезоні, а в наступному сезоні він буде спортивним радником, який допомагатиме мені та власникам клубу. Він є дуже важливою фігурою нашого спортивного проєкту.

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Зараз ми шукаємо нового тренера. Клуб відсвяткує ювій сторічний ювілей у 2027 році, а у 2028 році, я сподіваюся, буде відкритий новий стадіон, тому ми хочемо знайти людину, яка буде відповідати усім нашим вимогам", – цитує Гізольфі Football Italia.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Клаудіо Раньєрі відновив тренерську кар'єру та очолив Рому. Наразі римський клуб посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Серії А, у доробку команди 54 очки після 32-х турів чемпіонату.

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