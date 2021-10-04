Півзахисник Зорі Артем Громов вірить, що у матчах, які залишилось провести у Лізі конференцій, луганці продемонструють зовсім іншу гру.

"Що потрібно робити Зорі, щоб грати в єврокубках так, як з Десною? Подивимося, як ми будемо далі грати, адже у нас є ще чотири матчі попереду.

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Якщо ви говорите про Буде-Глімт той – добре, але з Ромою... Пробачте, але там один футболіст заробляє більше, ніж наш клуб коштує. У них інший рівень чемпіонату, інші гравці. Вони постійно грають хороші ігри. У нас інша ситуація", – сказав Громов у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після розгромної поразки від Роми (0:3) у Лізі конференцій, Зоря реабілітувалась в УПЛ, здолавши Десну (2:0) – другий гол на рахунку саме Громова.

Зоря впевнено розібралася з Десною і повернулася до топ-4 УПЛ