Український голкіпер Андрій Лунін, скоріш за все, вийде в основному складі Реала на матч проти Альмерії.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін вийде в старті "вершкових" на матч другого туру іспанської Ла Ліги. Про це пише видання Relevo.

Лунін vs Кепа: боротьба за місце в старті Реала розпочалася – відео інтенсивних тренувань

За даними джерела, у роздягальні мадридців з великою симпатією ставляться до Луніна і вважають, що своїм виступом у матчі проти Атлетіка з Більбао (2:0) українець заслужив провести ще один матч в основі.

Повідомляється, що Реал все ж розглядає Кепу Аррісабалагу в ролі основного воротаря на сезон, але іспанець провів занадто мало тренувальної роботи з новими партнерами по команді.

Нагадаємо, Реал у другому турі зіграє проти Альмерії. Матч заплановано на суботу, 19 серпня. Стартовий свисток прозвучить о 20:30.

Реал впевнено переміг Атлетік – Беллінгем дебютував у Ла Лізі шедевральним голом, Лунін показав хорошу гру ногами