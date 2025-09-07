В Поліссі з'явиться новий менеджер – він футбольний коментатор
Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що коментатор Володимир Кобельков отримає важливу посаду у житомирському клубі.
"З того, що має здійснитися незабаром. У Поліссі має зʼявитися ще один менеджер, який підсилить саме цю ланку. Це Володимир Кобельков", – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.
Нагадаємо, що Кобельков є спортивним коментатором. Наразі він працює на медіаплатформі MEGOGO.
До слова, наразі Полісся посідає 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку "вовків" 3 очки після чотирьох турів чемпіонату.
