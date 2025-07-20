Генеральний директор житомирського Полісся Володимир Загурський розповів, коли абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик може дебютувати за "вовків" в УПЛ.

У ніч на 20 липня Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Своїми враженнями від поєдинку поділився гендиректор Полісся Володимир Загурський.

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– Я отримав велике задоволення від бою. Сашко достойно переміг суперника. Була нелегка боротьба, але від того й солодша перемога.

– Чи не планує Полісся заявити Усика в УПЛ?

– У нас такі плани є давно. Якщо Олександр ухвалить рішення завершувати кар’єру у боксі, то обов’язково буде заявлений за Полісся в УПЛ, – сказав Загурський для BLIK.ua.

Нагадаємо, Олександр Усик підписав контракт з Поліссям влітку 2023 року. Наразі боксер ще не грав за клуб в офіційних матчах. У лютому 2022 року Усик дебютував за "вовків" на товариському турнірі Winter Cup в Туреччині, вийшовши на заміну на 77-й хвилині гри.

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