В PMHUB відбулося вручення стипендій дітям з інвалідністю в рамках проекту Parimatch Foundation

13 серпня в PMHUB (Іонна Павла II, 5) відбулося вручення стипендій обдарованим дітям з інвалідністю. Захід був організований спільно з Національним комітетом спорту інвалідів України в рамках проєкту Parimatch Foundation "Так, я можу!".

Стипендії отримали 20 дітей з 15 регіонів України (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Одеська, Харківська, Київська та м.Київ, Рівненська, Черкаська, Полтавська, Херсонська).

20 стипендіатів були представлені в 9 видах спорту для осіб з інвалідністю: плавання – 7 дітей, лижні перегони – 3 дітей, легка атлетика – 3 дітей, теніс настільний – 2 дітей і по 1 дитині в видах спорту: паратріатлон, голбол, боротьба греко-римська та вільна, шашки та веслування академічне. Всього стипендії отримали діти з ураженням опорно-рухового апарату, діти з порушеннями зору, діти з порушеннями слуху та діти з порушеннями розумового і фізичного розвитку.

Молодша дитина з інвалідністю – Троянкіна Віолетта (2 вересня виповнюється 11 років). Віолетта – фіналістка чемпіонату України з голболу (Житомирська обл.). Старша дитина – Мілантьева Поліна, якій нещодавно виповнилося 18 років – неодноразова чемпіонка України з плавання серед спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку (м.Київ).

Загальна сума допомоги становить 1 млн 320 тис. грн. На розмір стипендії не впливають додаткові відрахування, оскільки Фонд бере на себе також і оплату податків. Допомога буде надана дітям у віці від 11 до 18 років протягом року (починаючи з вересня 2020 року). Вони будуть отримувати іменні стипендії в розмірі 5000 гривень. Parimatch Foundation відзначає, що продовжить працювати з цими дітьми, оскільки їм все ще потрібна підтримка. Також фонд починає працювати і з новими дітьми.

"Найважливіше у спортсменів – подолати себе, свій страх. Ви робите це, ви реально круті. Я хочу подякувати вашим батькам, які переживають разом з вами й допомагають йти вперед. Держава намагається зробити для вас все, але наших ресурсів не завжди вистачає. І здорово, що є небайдужі люди, які також надають підтримку. Все більше дітей з інвалідністю хочуть займатися спортом. Сподіваюся, що через рік ми знову зустрінемося і роздамо ще більше стипендій", – сказав Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Дуже хвилюючий день. Тому що програма "Так, я можу!" для нас дуже особлива. Саме ця програма стала першою масштабною ініціативою фонду в Україні. Ми нескінченно щасливі, що все вдалося. Ми пишаємося нашими стипендіатами, які, не дивлячись ні на що, продовжували тренування і досягли значних успіхів. Всі вони – наше натхнення і гордість", – сказала президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

"Шкода, у нас так мало організацій як Parimatch Foundation. Ви – приклад соціально-відповідального бізнесу, та в цьому ви унікальні. Незважаючи на проблеми, які є у світі та в нашій державі, ви знаходите можливість і кошти підтримати діток, які в майбутньому будуть прославляти Україну", – заявив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Parimatch Foundation – міжнародний благодійний фонд, місія якого — сприяти підвищенню добробуту та здоров'я спільноти через навчання та залучення дітей до занять спортом, надаючи рівні можливості для кожного.

Наша мета – об'єднати бізнес, державний сектор і громадські організації задля розв'язання конкретних соціальних проблем.