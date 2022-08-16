Поєдинки другого та третього дивізіонів будуть у вільному доступі.

Матчі Першої та Другої ліг чемпіонату України будуть транслюватися не в записі, як планувалось раніше, а у прямому ефірі, повідомляє Telegram-канал KDK.

"Деякі матчі Першої ліги давали фору іноземним топ-змаганням": ПФЛ планує розвивати власну платформу

За це проголосували більшість клубів ПФЛ. Військові, які наполягали на скасуванні прямих трансляцій, послабили свої вимоги.

Нагадаємо, новий сезон у Першій та Другій лігах стартує 27 серпня.

ПФЛ затвердила учасників та незвичний формат проведення Першої та Другої ліги в новому сезоні