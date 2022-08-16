В ПФЛ визначились з трансляцією матчів Першої та Другої ліг – військові послабили свої вимоги
17:55 - Читать на русском
Поєдинки другого та третього дивізіонів будуть у вільному доступі.
Матчі Першої та Другої ліг чемпіонату України будуть транслюватися не в записі, як планувалось раніше, а у прямому ефірі, повідомляє Telegram-канал KDK.
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За це проголосували більшість клубів ПФЛ. Військові, які наполягали на скасуванні прямих трансляцій, послабили свої вимоги.
Нагадаємо, новий сезон у Першій та Другій лігах стартує 27 серпня.
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