"Як на мене, Полісся стартувало досить непогано. Ми добре підготувалися на зборах в Туреччині. З новачками, які прибули до нас зараз, команда стала сильнішою, аніж у першій частині сезону. Налаштовані боротися в усіх матчах.

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Думаю, нашим завдання є бути настільки високо в турнірній таблиці, наскільки ми можемо. В перспективі Полісся має бути на першому місці в УПЛ та боротися за трофеї, адже ми маємо велику команду, великих гравців та дуже хороші інвестиції", – заявив Віалле в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Жоау Віалле виступає за Полісся з червня 2024 року. У нинішньому сезоні бразилець провів 18 матчів за "вовків", результативними діями не відзначався. Наразі житомирський клуб посідає 4-те місце в турнірній таблиці УПЛ з 38-ма очками.

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