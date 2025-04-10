"В перспективі Полісся має бути на першому місці УПЛ": захисник житомирського клубу назвав цілі команди на сезон
Бразильський легіонер Полісся Жоау Віалле розповів, які завдання стоять перед його командою.
"Як на мене, Полісся стартувало досить непогано. Ми добре підготувалися на зборах в Туреччині. З новачками, які прибули до нас зараз, команда стала сильнішою, аніж у першій частині сезону. Налаштовані боротися в усіх матчах.
Легіонер Полісся заговорив про можливість грати за збірну України: "Я був би задоволений, якби це відбулося"
Думаю, нашим завдання є бути настільки високо в турнірній таблиці, наскільки ми можемо. В перспективі Полісся має бути на першому місці в УПЛ та боротися за трофеї, адже ми маємо велику команду, великих гравців та дуже хороші інвестиції", – заявив Віалле в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, Жоау Віалле виступає за Полісся з червня 2024 року. У нинішньому сезоні бразилець провів 18 матчів за "вовків", результативними діями не відзначався. Наразі житомирський клуб посідає 4-те місце в турнірній таблиці УПЛ з 38-ма очками.
Полісся врятувало нічию з Карпатами у битві за єврокубки – житомиряни тричі влучали в каркас, "леви" вимагали пенальті