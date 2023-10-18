Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Мальтою, який відбувся в рамках відбору до Євро-2024 (3:1).

"У нас з усіма важкі матчі, не тільки з Мальтою. Ми знали, як Мальта буде грати в обороні. Готувалися і знали, що буде насичений захист. Так, ми пропустили першими, але це досить заслужена перемога – подякував хлопцям. Усі матчі на рівні національних збірних дуже важкі. У цьому поєдинку на першому місці був результат.

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Мальті нічого було втрачати, вона намагалася атакувати. Навіть коли вона грала з нами першу гру, вона намагалася атакувати. Для нас важливо було сконцентруватися, знайти баланс в атаці та обороні. На жаль, у першому таймі цього не було, але в другому таймі була інша гра.

Мудрик завдав 10 ударів по воротам суперника за два матчі? Чому ви згадуєте лише Михайла? Георгій Судаков також завдав багато ударів. Якщо є удар, є позиція для удару – хлопці завжди намагаються. Це особливості насиченої оборони, дуже важко було сьогодні.

Заміна Матвієнка була пов'язана з жовтою карткою. Після жовтої картки він майже не вступав у боротьбу. Це дуже важливо, коли у складі суперника є два форварди, які чіпляються за м'яч. Тому ми вирішили перестрахуватися. Це чисто за ситуацією заміна.

Англія здолала Італію? Я завжди говорю, що ми повинні думати про себе, про свою гру. Дякую Англії, що допомогла. Ми будемо в останньому матчі боротися за вихід на чемпіонат Європи", – приводить Суспільне слова Реброва.

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