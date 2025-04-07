"Чому в першому моменті суддя дивиться ВАР, а в другому навіть не намагається цього робити? Це вже повторюється неодноразово. Мені сказав арбітр, що Невеш б'є по воротах, а удар воротаря в голову вже не впливає на епізод.

Карпати звільнили Єзерського через підбурювання гравця до співпраці з Шаблієм і трансферу за кордон, – журналіст

Я не розумію. Не впливає – значить можна його вдарити? Дивимось же відео, де гравець б'є, а в нього влітають. Людина не втрачає координацію? Чи вона може рухатися далі?", – не приховував свого обурення Владислав Лупашко під час флеш-інтерв'ю в ефірі матч-центру УПЛ ТБ

Нагадаємо, що за суперечки з арбітром в епізоді з непризначеним пенальті у ворота Полісся наставник "левів" отримав жовту картку наприкінці зустрічі. Після цього матчу Карпати займають 6 місце в турнірній таблиці УПЛ, а Полісся йде на 4 позиції.

Полісся врятувало нічию з Карпатами у битві за єврокубки – житомиряни тричі влучали в каркас, "леви" вимагали пенальті