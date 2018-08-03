Парма підтвердила переговори щодо трансферу Балотеллі

Спортивний директор Парми Даніеле Фаджіано підтвердив факт переговорів щодо трансферу нападника Ніцци Маріо Балотеллі.

Даніеле Фаджіано розповів, що зустрічався з агентом Балотеллі Райолою.

Балотеллі може не перейти в Марсель через свого скандального агента

"Я зустрічався з агентами декількох гравців, в тому числі і Балотеллі. Маріо непросто підписати, нам потрібно бути обережними з бюджетом", – цитує спортивного директора Парми ParmaLive.

До слова, Ніцца хоче продати Балотеллі за 10 млн євро.

У минулому сезоні Балотеллі забив 26 голів в 38 матчах за Ніццу.

Футболістом також цікавиться Марсель, представник чемпіонату ОАЕ Аль-Вахда та Наполі.

Балотеллі може перейти в китайський клуб – зарплата італійця складатиме 30 млн євро на рік