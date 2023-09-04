"Я був радий за Лео Мессі, коли він виграв ЧС-2022. Він побував у раю разом зі збірною Аргентини, він виграв все за останні роки. А в Парижі Лео відчув, що таке пекло. Ми з ним обоє відчули, що це таке.

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Ми засмучені, адже ми не просто так туди приїжджали. Ми хотіли показати свій максимум, стати переможцями Ліги чемпіонів, створити історію. Для цього ми приєдналися до команди. На жаль, ми не досягли успіху.

Мессі пішов з ПСЖ не так, як на те заслуговував, якщо говорити про спортивні результати. Всі знають, як він тренується, як він бореться, як він гнівається, коли програє. Його незаслужено критикували, я вважаю", – розповів Неймар в інтерв'ю Globo.

Нагадаємо, що Лео Мессі покинув ПСЖ після закінчення його контракту, а Неймар влітку переїхав в Саудівську Аравію.

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