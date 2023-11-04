"Це було на зборах з Динамо у Туреччині. Ввечері в останній день трансферного вікна президент Суркіс сказав мені, що я вилітаю в Англію. Що буде перегляд, що мене хочуть купити. Я сказав: "Добре".

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Зібрав свої речі, зателефонував батькам і нинішній дружині та повідомив їм. Усі вони були у захваті. Я переживав, бо багато віддав Динамо, а воно дало багато мені. Були змішані почуття, але більше хотілося поїхати, спробувати себе десь ще.

Підписав контракт із Борнмутом, але на той момент у мене було ушкодження. Через це мій старт виявився трохи важким. Я був дуже здивований рівнем АПЛ. Міг лише мріяти про це. Думаю, кожен гравець хоче виступати в АПЛ", – розповів українець в інтерв'ю Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, що Ілля Забарний підписав контракт з "вишнями" до 2028 року. В поточному сезоні захисник зіграв за Борнмут в 12 матчах.

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