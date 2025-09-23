Вісім експертів ООН закликали ФІФА та УЄФА відсторонити збірну Ізраїлю у відповідь на тривалий геноцид на окупованій палестинській території.

Вісім експертів ООН, включаючи спецдоповідача по Палестині Франческу Альбанезе, закликали ФІФА і УЄФА відсторонити збірну Ізраїлю від участі в міжнародних змаганнях "у відповідь на тривалий геноцид на окупованій палестинській території", інформує EFE.

УЄФА може виключити ще одну країну зі змагань – кривдник Динамо ризикує залишитися без Ліги Європи

"Спорт повинен відмовитися від уявлення про те, що все йде як завжди. Спортивні організації не повинні закривати очі на серйозні порушення прав людини, особливо коли їхні платформи використовуються для нормалізації несправедливості", – йдеться в заяві.

Експерти додали, що держави, в яких розташовані штаб-квартири міжнародних організацій, а також організатори та учасники змагань, в яких бере участь Ізраїль, "повинні пам'ятати, що вони зобов'язані не залишатися нейтральними щодо геноциду".

Росія знайшла несподіваних союзників для повернення у футбол: друзі України категорично проти – відомий список країн