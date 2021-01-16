"Я припускаю, що прихід в клуб Яя Туре вплине на те, що в Олімпіку будуть з'являтися гравці дуже високого рівня, в тому числі і з Африки.

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Багато хто погодиться працювати з Яя Туре, бо він знає український і європейський менталітет. Він в Україні пограв, в Барселоні, в Манчестер Сіті. Він за збірну Кот-д'Івуару грав. Будь-який африканський футболіст буде вірити Туре, бо він з ним може на його мові, на мові їхньої культури доносити певні речі. Олімпік хороший крок зробив", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Туре приєднається до штабу Ігоря Климовського – африканець хоче опанувати тренерське ремесло, починаючи з самих низів.

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