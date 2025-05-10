Олександрія має фінансові труднощі та затримки по зарплаті, повідомив журналіст Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz.

Олександрія визначилась з новим тренером – Ротань може залишитися лише за однієї умови

За інформацією джерела, перед стартом сезону керівництво "містян" встановило розмір премій футболістам за кожну перемогу, нічию, виходи у старті та на заміну.

Однак, у клубі не очікували таких успішних виступів. Як наслідок, протягом сезону бюджет клубу був декілька разів переглянутий у бік збільшення. З цієї причини затримки по зарплаті становлять декілька місяців.

Попри це, клуб готовий погасити перед футболістами та тренерами усі заборгованості, але питання полягає в тому, коли це буде зроблено. Варто зазначити, що у контрактах гравців немає прописаних премій за фініш у трійці найсильніших.

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